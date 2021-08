IL MONDO SENZA LE API

Laboratorio didattico per imparare a conoscere l'importanza delle api quali insetti impollinatori d'eccellenza

Martedì 3 Agosto 2021

Per INCONTRI DI NATURA , il ciclo di laboratori e passeggiate naturalistiche gratuite ed adatte a tutti del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise,

martedì 3 agosto alle ore 10:00 a Alfedena

è in programma il laboratorio

IL MONDO SENZA LE API

Come sarebbe il mondo senza le api? Senz'altro non avremmo miele, ma solo questo? Ah già! Non avremmo le candele in cera d'api! Eh, ancora non basta…in realtà non avremmo molto altro e i nostri supermercati cambierebbero radicalmente il loro volto. Con questo laboratorio conosceremo la vita delle api, la loro innata abilità costruttiva per realizzare le cellette dei favi, come fanno a produrre il miele e comprenderemo il ruolo fondamentale che hanno nell'impollinazione e dunque nella produzione di frutta e verdura per seguire il sottile filo che lega insieme tutti gli esseri della terra.

Età 6+

Posti limitati a 15 partecipanti, necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni conttattare l'opertarice incaricata Jessica D'Andrea JD Trek al 3493938773

Alfedena 67030 Italy Comune: Alfedena (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo



Altre info su:Tag: bambini