On Line il nuovo Portale del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

Comunicato Stampa nr. 7 del 07.08.2020

Nell'ottica di migliorare i propri servizi comunicativi, il Parco, dopo intensi mesi di lavoro di redazione dei contenuti, ha dato il via alla messa on line del nuovo portale istituzionale, raggiungibile da oggi al dominio: www.lamaddalenapark.it

Il nuovo Portale è conforme al nuovo quadro normativo e tecnologico, alle nuove Linee guida per il design dei servizi web PA (http://design.italia.it/), è in linea con l'art. 7 del CAD e con le indicazioni delle Delibera CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, è completo di tutti i servizi necessari ed è integrabile con i software e le procedure in uso all'ente, al fine di favorire i processi di interscambio di dati così come previsto dal nuovo CAD.

Il nuovo Portale garantisce inoltre il rispetto delle strategie di fruizione dei servizi indicate dall'Unione Europea con il piano di azione per l'eGovernment 2016-2020. Il progetto editoriale permette all'utente di trovare velocemente l'informazione di cui necessita, anche attraverso l'approccio Mobile First che garantisce la massima efficienza dei comportamenti responsive su qualunque tipo di dispositivo.

Tramite la soluzione web per gli utenti sarà possibile anche esprimere una valutazione del grado di soddisfazione dei servizi offerti dal parco al fine di coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione e fornire alla stessa gli elementi per soddisfare i bisogni e le aspettative dei cittadini.

L'applicativo offre anche la funzionalità di esportazione automatica di tutte le informazioni pubblicate sul portale in formato RSS, garantendo la condivisibilità dei contenuti su qualunque tipo di canale informativo.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Direttore esprimono all'unanimità la soddisfazione per questo importante obiettivo raggiunto dall'Ente che migliorerà la presenza on line del Parco e che va ad aggiungersi alle altre novità in materia di comunicazione istituzionale che saranno messe a punto nei prossimi mesi, nell'ottica di un continuo e costante miglioramento della performance dell'amministrazione verde.