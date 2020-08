Avvistamento sotto costa di due balenottere comuni (π˜‰π˜’π˜­π˜’π˜¦π˜―π˜°π˜±π˜΅π˜¦π˜³π˜’ 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘒𝘭𝘢𝘴)

(La Maddalena, 31 Ago 20) Avvistamento sotto costa di due balenottere comuni (π˜‰π˜’π˜­π˜’π˜¦π˜―π˜°π˜±π˜΅π˜¦π˜³π˜’ 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘒𝘭𝘢𝘴)

L'Associazione Sea me sardinia onlus ci comunica questa importante notizia:

Due giorni fa un avvistamento sotto costa di due balenottere comuni (π˜‰π˜’π˜­π˜’π˜¦π˜―π˜°π˜±π˜΅π˜¦π˜³π˜’ 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘒𝘭𝘢𝘴) tra le isole di Spargi e Budelli, nell'Arcipelago di La Maddalena!!!

Contrariamente a quanto molti pensano, può capitare di avvistare la balenottera comune anche sotto costa, e anche in Sardegna SEA ME Sardinia ha registrato numerosi avvistamenti al largo di Caprera, nelle Bocche di Bonifacio e tra le isole del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

L'ultimo risale al 20 luglio 2017, in piena estate, quando due balenottere rimasero per ore tra le isole di S. Stefano e La Maddalena, situazione che causò non poco stress agli animali (numerose barche le infastidirono circondandole letteralmente) e qualche problema al traffico dei traghetti tra Palau e La Maddalena. Qui il resoconto dell'evento:

https://www.facebook.com/pg/seamesardinia/photos/?tab=album&album_id=1658227777545117

Ricordiamo a tutti che in caso di avvistamento di cetacei è molto importante adottare il codice di buona condotta per non disturbare o minacciare questi animali, rimanendo ad almeno 100 m di distanza, ridurre la velocità, in presenza di altre barche rimanere a distanza e non puntarli con la prua evitando di stargli dietro o davanti.

Qui le info complete sul codice: www.sanctuaire-pelagos.org/…/codice-di-buona-condot…

Per questo avvistamento ringraziamo lo skipper Paolo Sasso per la segnalazione e Dora Quadranti, che ha scattato le immagini.

Chiunque ci voglia segnalare un avvistamento nelle acque della Sardegna o del Mar Tirreno, può farlo a questi numeri: +393494712348 o +393714389134.