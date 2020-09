Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

I Gabbiani corsi dell'Arcipelago di La Maddalena

(La Maddalena, 01 Set 20) Quest'anno i gabbiani corsi dell'Arcipelago di La Maddalena, provenienti dai siti di svernamento, si sono radunati in due colonie.

La più grande, insediata in una delle isole a sud e costituita da 50 esemplari, ha avuto uno scarso successo riproduttivo, con solo due giovani all'attivo. Non conosciamo le ragioni per questo fallimento - anche se non ci sorprende - ma solo le ipotesi riportate in letteratura: disturbo antropico, scarsità di risorse trofiche, competizione con altre specie, presenza di predatori...

La seconda, insediata in un piccolo isolotto a nord dell'isola maggiore, contava solo 22 individui ma ben 13 giovani, poi involati regolarmente.

Vi raccontiamo la storia di uno degli adulti che ha scelto questo secondo sito per riprodursi.

Jonathan - lo chiamiamo così, come ormai tutti i gabbiani del mondo – è nato nel maggio del 2006 nell'isola di Pianosa, nell'Arcipelago toscano. Ha quindi 14 anni.

Dopo poche settimane di vita, i ricercatori di ISPRA gli mettono un anello di riconoscimento sul tarso: lo terrà per sempre.

A fine estate è volato via verso la Spagna, in Catalogna, per poi essere osservato a fine novembre 2007 su una spiaggia di Tan Tan, in Marocco, un bel posto sull'Oceano Atlantico. Il 2 giugno dell'anno successivo si è trasferito a Gaeta, dove ha visitato una colonia riproduttiva.

Seguono 7 anni di anonimato: non sappiamo dove è andato, nessuno l'ha visto.

Il 2 agosto 2015, finalmente, lo segnalano a Porto Salvo, in provincia di Latina, vicino Gaeta.

Nelle estati del 2016, 2017, 2018 lo vedono nell'Oasi dei Variconi, Comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ancora non molto lontano da Gaeta.

Da noi arriva nel 2019, e qui nidifica e si riproduce anche quest'anno. Tornerà?