Autismo, disabilità ed educazione ambientale: un progetto del Parco Nazionale sostenuto dal Comune di La Maddalena

Comunicato stampa del 05.11.2021

(La Maddalena, 05 Nov 21) Nella seconda metà del mese di ottobre si è concluso il progetto pilota "I Ragazzi dal Pollice Verde", voluto e finanziato nel 2019 dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena che si è convenzionato con l'Associazione Sensibilmente ODV.

Il progetto è stato pensato da Sensibilmente ODV e dal Parco, per cinque ragazzi con disturbi dello spetto autistico e disabilità impegnati nella cura di un orto e nell'abbellimento del Centro di Educazione Ambientale del Parco (Stagnali - isola di Caprera).

Un progetto "pilota", sperimentale in definitiva, con tre importanti sfide: apprendimento, coinvolgimento del territorio, inclusione sociale.

I ragazzi sono stati retribuiti mensilmente per le loro prestazioni lavorative e sono stati affiancati e gestiti dalla Dott.ssa Marta Misiano, coadiuvata da un team di educatrici, da un agronomo e dal personale del Parco.

Oltre alla gestione e alla cura dell'Orto, i ragazzi hanno imparato ad individuare, e successivamente eradicare, alcune specie vegetali "aliene" presenti nel Centro, apprendendo elementi di educazione ambientale sia teorica che pratica, nell'ottica di una loro futura occupazione lavorativa.

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, anzi il progetto si è addirittura ampliato e ha unito la coltivazione dell'orto alla distribuzione dei suoi prodotti presso il Mercatino Comunale. Parallelamente, i ragazzi hanno aperto e completamente gestito la Pagina Facebook battezzata: "I Ragazzi dal Pollice Verde".

Il Parco di La Maddalena e Sensibilmente ODV sono rimasti davvero entusiasti di come il progetto si sia evoluto, di quanta partecipazione popolare, di altre amministrazioni e di altre associazioni abbia avuto il sostegno!

L'amministrazione Comunale ha immediatamente sostenuto il progetto del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, mettendo a disposizione gli spazi del mercatino, allestiti con impagabile impegno dalla Protezione Civile di La Maddalena. Lo stesso Sindaco Fabio Lai, con l'Assessore ai Servizi Sociali Adriano Greco, e in più occasioni, si è recato al mercatino per lodare il lavoro dei ragazzi e di tutto lo staff, impegnandosi apertamente per lo sviluppo di futuri progetti di inclusione sociale.

Dalla rinnovata collaborazione tra Parco e Comune è nata quindi l'idea di proseguire il progetto pilota fino alla fine dell'anno 2021. Il Comune di La Maddalena si occuperà infatti di finanziare per € 11.000,00 il proseguo del progetto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Il Parco dal canto suo, continuerà a concedere l'uso degli spazi del Centro di Educazione Ambientale di Caprera.

Successivamente, il Parco Nazionale, come più volte dichiarato dal Presidente Fabrizio Fonnesu e dal Consiglio Direttivo finanzierà un ulteriore progetto che unisca educazione ambientale e inclusione sociale. L'Ente Parco ha infatti in cantiere nuove idee e tante sfide per un nuovo piano da sviluppare nel 2022, una nuova fase progettuale che i ragazzi stessi hanno ispirato con il loro impegno, la loro passione e la loro grande dedizione al lavoro.

Firmato

Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Comune di La Maddalena

Sensibilmente ODV