Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

(La Maddalena, 30 Giu 23) Non sei ancora venuto a visitare il nostro Centro di Educazione Ambientale a Capera?

Non puoi perderti questa opportunità, i nostri museo Geo-mineralogico e del Mare con l'Infopoint su tartarughe e cetacei sono aperti e ad ingresso gratuito!

La cooperativa Isule, incaricata dal Parco Nazionale, con la collaborazione delle Associaizioni Giovanni Cesaraccio pro-natura e Italia Nostra ti accoglierà per le visite guidate.



Scarica i giorni e orari di apertura del mese di Luglio