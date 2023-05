Tre giorni di formazione, attività e laboratori a base di disegno naturalistico

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno 2023

Per avviare la stagione estiva del Centro Acqua e Biodiversità, per celebrare l'osservazione e lo studio della biodiversità e l'esplorazione della Valsavarenche, siete tutti invitati a partecipare alla prima rassegna di disegno interamente dedicata alla biodiversità, nel contesto naturale e protetto del Parco Nazionale Gran Paradiso, in cui l'osservazione si unisce allo studio ed alla conoscenza scientifica.

Info generali

I materiali saranno forniti sul posto, per chi volesse portarsi del materiale da carta (carta, acquerelli, colori particolari,..) è comunque sempre possibile. Per le escursioni indossare calzature adatte.

Per arrivare al Centro Acqua e Biodiversità è necessario parcheggiare a Rovenaud. In caso di impossibilità a partecipare si prega di dare tempestiva comunicazione così da lasciare spazio ad altri partecipanti.

Per informazioni scarica il programma completo

Modulo di iscrizione (a partire dal 1 maggio)

Per domande scrivere a acqua.biodiversità@pngp.it