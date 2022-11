Dal 2 al 4 Dicembre 2022, presso l'Aurum di Pescara, si terrà la manifestazione "Orchidee in Festa"

(Guardiagrele, 22 Nov 22) Il Parco animerà il pomeriggio del 2 Dicembre con un aserie di incontri e seminari



L'appuntamento è alle ore 16.00 con i saluti istituzionali da parte del Presidente Lucio Zazzara, a seguire il primo convegno a cura del Direttore Luciano Di Martino dal titolo "Il Centro di Conservazione della Biodiversità Vegetale dell'Abruzzo e il Geoparco: le nuove sfide tra opportunità di conservazione e sviluppo sostenibile".A seguire "La conservazione delle orchidee del Parco: il progetto Life Seedforce e le misure di ricerca e conservazione per la specie Imantoglosso adriatico" a cura di Valter Di Cecco e Luciano Di Martino.Si concluderà con la presentazione della versione stampata e aggiornata della guida naturalistica "Orchidee spontanee del Parco Nazionale della Maiella" a cura di Giampiero Ciaschetti, Mirella Di Cecco e Antonio Antonucci.



Tanti altri gli appuntamenti in programma anche per Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre.



Per partecipare è a disposizione il form di registrazione https://forms.gle/VXddAP3hwVkJ8DdDA