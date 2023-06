Visita guidata in giardino alla scoperta delle varietà di rose e dimostrazione di distillazione in corrente di vapore dell'Acqua di Rose

Giovedì 8 Giugno 2023

A primavera il giardino botanico di Sant'Eufemia a Maiella è un'esplosione di colori e profumi. Sono soprattutto le essenze delle rose selvatiche e coltivate che inebriano l'aria. Con la passeggiata nel giardino conosceremo le diverse varietà coltivate, ne conosceremo le provenienze ed infine raccoglieremo i petali per distillare la famosa Acqua di Rose.

Perché non perderla: Per tutti gli amanti delle piante, dei fiori e della botanica questa sarà l'occasione per conoscere meglio la rosa, il fiore per eccellenza e assaporarne il profumo in ogni sua sfumatura.

