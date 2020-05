Vogogna - Il borgo medievale riapre in sicurezza

(Vogogna, 28 Mag 20) In tempo di Fase Due anche i piccoli centri si preparano a ripartire e si organizzano per permettere ai turisti una visita in totale sicurezza e con il giusto distanziamento fisico. Tra le bellissime destinazioni che propone la Val d'Ossola non può mancare

Vogogna, borgo medievale annoverato tra uno dei Borghi più belli d'Italia e dal 2012 Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Si tratta di un paese immerso nel verde e circondato da montagne, un ambiente sano e naturale per trascorrere un momento di relax e svago lontano dalla folla delle mete più gettonate dei vacanzieri. Un posto ideale per gli escursionisti alla ricerca di una vacanza all'insegna della natura, con una varia offerta di passeggiate e trekking, anche da fare in giornata nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande, l'area Wilderness più grande di tutta Europa.

A fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19 Vogogna é pronta per ripartire con proposte culturali e turistiche in accordo con le normative e prevede l'apertura del Castello SABATO 06 GIUGNO 2020 con le seguenti modalità:

Dal lunedì al giovedì solo su prenotazione. Il visitatore verrà accompagnato con una visita guidata all'interno del castello e delle sue mostre e successivamente alla scoperta del borgo e del centro storico, scoprendo la storia locale e le particolarità del territorio. Saranno proposte visite diversificate e su misura, pacchetti agevolati e convenzionati con i commercianti locali.

Sarà garantita la partenza ogni giorno, ogni due ore dalle 10.00 alle 16.00 per un min. di 5 a un max. di 20 partecipanti.

Dal venerdì alla domenica i visitatori potranno invece scegliere se accedere autonomamente al Castello durante gli orari d'apertura e rispettando il numero massimo di ingressi consentiti o prenotare la visita guidata che rimane sicuramente il modo migliore per scoprire Vogogna e le peculiarità locali.

Per informazioni o prenotazioni: +39 351 7578688 - castellodivogogna@gmail.com

Gli orari d'apertura e accoglienza sono saranno dal 06 giugno al 13 settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 e dal 19 settembre al 06 gennaio 2021 - sabato/domenica/festivi/ponti 10.00 -17.00.

Quest'anno sarà inoltre possibile visitare il Castello anche la sera, in un'atmosfera magica e unica, tutti i venerdì dalle 20.30 alle 23.00 e partecipare a eventi (presentazioni, laboratori, corsi, proiezione film, conferenze ect), a numero ristretto favorendo spazi ampi e aperti come i giardini del Castello, Palazzo Pretorio e le vie del Centro Storico.