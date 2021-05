Visite guidate all'antica cava Moschini di Ornavasso

L'iniziativa in occasione dell'evento SCRIGNI DI PIETRA per celebrare l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo

(Vogogna, 03 Mag 21) Da giugno a ottobre sarà possibile visitare su prenotazione l'antica cava di marmo rosa Moschini a Ornavasso.

La visita guidata si svilupperà su due livelli di cava in galleria. La durata complessiva del percorso è di circa 45 – 60 minuti. Sono necessarie scarpe adatte per una breve camminata su sterrato e una giacca, vista la temperatura interna tra 8 e 12 °C. Non verranno fornite giacche o mantelle impermeabili in quanto non è possibile garantire la sanificazione delle stesse.

Inizialmente si accede a piedi alla Cava Grande, all'interno della montagna per circa 250 mt., successivamente attraverso un percorso speleologico "all'interno del marmo rosa", si giunge al livello superiore, quello dell'Antica Cava dove si aprono 50 mt. di salone.

Prezzi: Adulti 14 € Bambini 6 €

Famiglie con tutti i figli paganti, un ingresso omaggio

(info e prenotazioni: 349/3141481 e 335/7668309) www.anticacavamoschini.it