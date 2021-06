Nascono a Premosello i murales sulla Val Grande

il progetto promosso da Fausto Pella

(Vogogna, 21 Giu 21)

Via X Settembre 1944 a Premosello-Chiovenda si appresta a diventare una curiosa, colorata e attrattiva "via dei murales" dedicata al Parco Nazionale Val Grande ma anche alla storia e alle tradizione del paese, i cui alpigiani per secoli trascorsero ogni estate negli alpeggi dove la fatica era quotidianità, in una valle oggi diventata wilderness.

Il progetto sarà composto da murales e da una serie di pannelli illustrativi dedicati al Parco Nazionale della Val Grande, con flora, fauna, alpeggi e figure mitologiche ispirate al libro intitolato "Il Basilisco e i suoi amici - Esseri fatati nel Verbano, Cusio e Ossola", scritto e illustrato da Daniela Piolini.

I dati dell'opera sono i seguenti: