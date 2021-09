CHIUSO il percorso lungo il Rio Val Grande tra Ponte Velina e In la Piana

Nuova ordinanza dal Comune di San Bernardino Verbano

(Vogogna, 23 Set 21) In queste settimane il percorso lungo il Rio Val Grande è interrotto a causa di lavori di manutenzione straordinaria che interessano il tratto compreso tra il Ponte di Velina e la località In la Piana. In nessun caso è possibile attraversare le aree di cantiere.

Alle ordinanze di divieto di transito emanate dai Comuni di Cossogno e Trontano si aggiunge anche la n° 22/2021 del Comune di San Bernardino Verbano per il tratto di sua competenza.

A fine lavori verrà data notizia della riapertura dell'itinerario sugli stessi canali.