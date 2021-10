Premosello si colora coi murales ispirati alla Val Grande

inaugurazione domenica 31 ottobre

(Vogogna, 20 Ott 21) La via X Settembre a Premosello ha cambiato volto grazie a un'idea dell'Ing. Fausto Pella che ha coinvolto due giovani artisti liguri nella trasformazione della via attraverso colorati murales. Le opere si ispirano alla storia e alla natura di Premosello con un riferimento importante al Parco il cui logo campeggia proprio all'inizio della via e accoglie i turisti che transitano lungo la Via Provinciale in direzione Vogogna.

Domenica 31 Ottobre l'opera verrà inaugurata col seguente programma:

11.45 ritrovo in Via X Settembre

12.00 presentazione artisti e opere a cura di Fausto Pella

12.10 saluto delle autorità

12.30 cenni storici sulla Val Grande a cura del prof. Silvano Ragozza

12.45 benedizione del Parroco Don Ezio Rametti

13.00 rinfresco presso l'asilo a cura del comitato culturale Le donne del Parco

L'Ente Parco ringrazia l'Ing. Fauso Pella per la bella iniziativa, realizzata anche col contributo di ACOI e del Comune di Premosello e vi aspetta numerosi!