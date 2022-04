Ecco le date 2022 delle escursioni alla Cava Madre del marmo di Candoglia

(Vogogna, 05 Apr 22) Anche quest'anno l'Ente Parco Nazionale Val Grande, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e delle Guide Ufficiali del Parco, propone la visita alla Cava Madre di Candoglia il cui marmo è stato prescelto e impiegato per la realizzazione del Duomo di Milano.

L'escursione ha inizio a Candoglia, nel comune di Mergozzo. Dopo un breve itinerario a piedi, si giungerà alla segheria, luogo ancor oggi riservato alla riquadratura dei grossi blocchi provenienti dalla cava. Si proseguirà, sempre a piedi, fino all'imbocco della Cava Madre (che sarà visitata solo esternamente), punto panoramico sulla bassa Ossola, dove verrà consumato il pranzo al sacco. Tornati al punto di partenza, seguirà la visita al laboratorio di restauro in cui abili artigiani riproducono fedelmente le parti del Duomo danneggiate dal tempo e dall'inquinamento.

A seguire, attorno alle 15, è possibile proseguire l'esperienza con una visita guidata gratuita presso l'antica latteria di Mergozzo con l'allestimento dedicato alle attività estrattive e visione nella sala didattica di alcuni filmati storici della fine degli anni 50 che mostrano le tecniche di estrazione di quei tempi a Candoglia. Per chi lo volesse è poi visitabile gratuitamente il museo archeologico.

Ritrovo: Candoglia di Mergozzo, Via Cominazzini 38 - ore 9.00

Accompagnatori: Guida del Parco, geologo o specializzato in Scienze della Terra

Costo escursione: euro 10,00 da pagare alla guida il giorno dell'escursione

Per partecipare alle escursioni è obbligatorio prenotare, con almeno 5 giorni di anticipo, esclusivamente dalla pagina http://www.parcovalgrande.it/eventi.php selezionando la data dell'escursione prescelta e da li compilare l'apposito modulo cliccando "iscriviti".

I ragazzi al di sotto dei 18 anni devono essere accompagnati dai genitori. Non sono ammessi minori di 15 anni. Si raccomanda di calzare scarpe comode: il percorso è su strada in parte sterrata e in parte asfaltata, sempre in salita e con un dislivello di circa 400 metri. Portare il pranzo al sacco.

Importante: l'ente parco non organizza visite guidate in altri giorni se non quelli indicati sopra. Le persone che vogliono partecipare devono prenotare direttamente, non vengono accettate prenotazioni da parte di gruppi organizzati e/o agenzie turistiche.