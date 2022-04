(Vogogna, 26 Apr 22)

Abbiamo appreso con tristezza la notizia della scomparsa dello scrittore e giornalista Benito Mazzi.

Con lui l'Ente aveva collaborato più volte nell'ambito dell'iniziativa denominata "Libri in cammino", ricordiamo ad esempio che nel 2007 fu organizzato con lui un incontro nella frazione di Buttogno, nel comune di Santa Maria Maggiore, dedicato al volume "Sotto la neve, fuori dal mondo. C'era una volta la scuola di montagna" nel quale l'autore rivolge l'attenzione al piccolo mondo degli insegnanti dei paesi montani, molti dei quali agglomerati di poche case oggi disabitati. L'anno successivo fu promosso un appuntamento letterario partendo in treno da Domodossola per andare a Malesco; il protagonista della giornata era il libro "Ferrovia Vigezzina. Una storia di uomini" di cui Benito ci ha letto alcune pagine durante il viaggio. Nel 2009 andammo con lui in Valle del Basso per approfondire "Pascoli sotto il cielo", camminando insieme in una delle più belle "ali" del nostro parco nazionale ancora in parte pascolata da greggi di capre. Poi ancora, nel 2013, ci siamo fatti raccontare il mondo dei boscaioli con le testimonianze raccolte in "Vita da buràt". Tante dunque le iniziative condotte insieme. Sempre disponibile, fin dal primo contatto, a definire i dettagli delle proposte e a parteciparvi con coinvolgente passione.

Grazie Benito, ci mancherai, ma non mancheranno le occasioni per continuare a far vivere i tuoi racconti, attraverso letture e passeggiate nella natura.