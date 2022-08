Altre fonti potrebbero essere asciutte

(Vogogna, 10 Ago 22) Si segnala che per un guasto tecnico la fontana a disposizione degli escursionisti nei pressi dei bivacchi situati in località In la Piana è fuori uso.

Si coglie l'occasione per ricordare che a causa della siccità altre fonti potrebbero non erogare acqua e si consiglia pertanto di dotarsi di adeguate scorte prima di effettuare un'escursione.

Stante la distanza delle varie fonti dai centri abitati e la mutevole situazione meteorologica di questi giorni non ci è possibile fornire informazioni in tempo reale circa la situazione delle fonti nei pressi dei bivacchi del Parco.