"tra le montagne dove nacque la costituzione"

(Vogogna, 27 Giu 23)

L'11 giugno 1944 le unità naziste penetrarono in Val Grande dando vita al tristemente noto rastrellamento che si concluse due settimane dopo, con l'uccisione di circa 300 partigiani.

A Pogallo in particolare vengono catturati 10 partigiani giovanissimi a cui se ne aggiungono altri 8 fermati in un alpeggio. Ai ragazzi viene ordinato di scavare una lunga fossa alla base del sottostante terrapieno. Il giorno successivo, uno alla volta, vengono fatti spogliare, lasciati soli davanti a sei cecchini e fucilati.

In questo modo perdono la vita: Bruno Cerutti, Fausto Colombo, Giacomo Crippa, Italo Demori, Ives Garlando, Mario Gavinelli, Leonardo Griffini, Elio Maggioni, Luigi Novati, Celestino Nicolò, Carlo Rocca e altri ignoti.

Come ogni anno ieri, domenica 25 giugno a Pogallo si è tenuta la commemorazione del settantanovesimo anniversario del rastrellamento alla presenza, tra l'altro, dell'assessore Comoli del Comune di Verbania e del presidente del Parco Nazionale Val Grande Luigi Spadone.

Spadone ha ricordato i valori della Costituzione nata, come scrisse Piero Calamandrei, nelle montagne dove caddero i partigiani: "le vite di questi uomini sono il prezzo pagato per la nostra libertà, una libertà più volte data per certa, almeno fino al febbraio dello scorso anno quando la guerra è entrata in Europa. Per questo, per non dimenticare mai quale è stato il prezzo pagato per conquistare i valori fondamentali che governano il nostro Paese, auspico che anche la storia più recente possa trovare il giusto spazio tra i banchi di scuola perchè troppo spesso, con il fatto che si sia alla fine del programma scolastico, l'argomento dei valori costituzionali nati durante la Liberazione viene trattato senza gli approfondimenti che merità".