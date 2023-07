(Vogogna, 13 Lug 23) Nella mattinata di oggi martedì 13 luglio il bivacco della Colma di Premosello è stato rifornito di legna. L'approvvigionamento è stato possibile grazie all'attività del personale del parco e del servizio civile.

Il bivacco della Colma, che rappresenta uno dei punti di appoggio principali della traversata classica della Val Grande, sorge oltre il limite del bosco e per questo la legna non può essere reperita in loco.

Data la laboriosità richiesta per questi rifornimenti si ricorda di utilizzare la legna con parsimonia, anche nel rispetto di chi verrà dopo di noi.