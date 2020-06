50 Sfumature di Parco a Malesco

Born to be wild

Sabato 4 Luglio 2020

Museo del Parco - piazza Ettore Romagnoli

Con le guide ufficiali alla scoperta dei paesi del parco e dei loro dintorni

A) 9.00 - 10.00 Attività di interpretazione ambientale dedicata agli adulti

Spaziando dalla geologia alla botanica, dalla storia del territorio del Parco alla fauna che lo abita, attraverso personaggi realmente esistiti e altri leggendari, una Guida Ufficiale del Parco vi rivelerà una nuova sfumatura dell'area wilderness più estesa delle Alpi. Verranno trattati argomenti ogni volta diversi e personalizzati utilizzando oggetti originali, esperienze e mezzi esemplificativi per condividere la conoscenza con fantasia.



B) 10.30 - 15.00 Escursione guidata

Breve e facile escursione adatta a tutti gli escursionisti con un minimo di allenamento, della durata di circa 4 ore comprese le soste per le spiegazioni e per il pic nic. Si scoprirà con l'occhio della guida esperta il territorio di Malesco. I partecipanti potranno portare il cane purchè al guinzaglio.



Durante l'escursione i partecipanti dovranno rispettare le norme anti-contagio Covid-19.



Abbigliamento e attrezzatura:

Dispositivi di protezione individuale (DPI): 2 mascherine chirurgiche con marchio CE, gel disinfettante norma CE non autoprodotte, sacchetto per smaltire DPI usati.

scarponi da trekking con suole in buone condizioni

zaino e giacca impermeabile o k-way

borraccia

abbigliamento da montagna

cappello e occhiali da sole

bastoncini da trekking (facoltativi)

binocolo (facoltativo)

macchina fotografica (facoltativa)

pranzo al sacco

C) 16.00 - 17.00 Attività di interpretazione ambientale dedicata ai bambini e alle famiglie

Spaziando dalle rocce ai fiori, dalla storia del Parco agli animali che lo abitano, la Guida Ufficiale vi coinvolgerà in una interessante e divertente attività che svelerà una delle tantissime sfumature dell'area wilderness più estesa delle Alpi, utilizzando oggetti originali e facendovi vivere brevi esperienze. L'attività proposta è pensata per i bambini di 6 anni e più (accompagnati).

NB: le attività di Interpretazione Ambientale e l'escursione si svolgeranno con qualsiasi meteo, fatta eccezione di condizioni pericolose. La guida si riserverà di cambiare percorso e luogo delle attività. Il punto di ritrovo rimane invariato.

Ogni partecipante potrà scegliere una o più tra le attività A, B e C a cui aderire.

Per partecipare a una o più attività, sovvenzionate dal Parco Nazionale Val Grande, sarà necessario versare il giorno stesso alla guida, per ogni adulto e ragazzo di 13 anni o più, un contributo di 3 euro per una sessione di Interpretazione Ambientale (attività A o C) e di 5 euro per l'escursione guidata (attività B) e nessun contributo per i bambini dai 6 anni ai 12 anni (accompagnati da almeno 1 adulto). Il vostro contributo verrà poi devoluto al Comune in cui si sarà svolta l'attività.

La partecipazione implica l'accettazione del regolamento.

Malesco 28854 Italy Luogo: Museo del Parco - piazza Ettore Romagnoli

Comune: Malesco (VB)

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola Regione: Piemonte

Organizzatore: Parco Nazionale della Val Grande (promozione@parcovalgrande.it)

Info Line: 0324/87540

Altre info su: