Corte Buè

Da Sabato 2 a Domenica 3 Luglio 2022

Itinerario storico naturalistico

Tra mulattiere e teleferiche questo trekking ci porta alla scoperta della storia di questi territori, con panorami incantati sui laghi del Verbano e sulla Riserva Integrale della Val Grande, la wilderness di ritorno con la sua cima più emblematica: il Pedum. Percorreremo sentieri solcati dagli uomini nel corso dei secoli per raggiungere gli alpeggi e i luoghi dove ebbe luogo il tempo della buzza, quando la Valgrande veniva sfruttata come fonte di legna, e quelli dove la resistenza partigiana in Val Grande si scontrò contro il rastrellamento nazi-fascista durante la seconda guerra mondiale. Storie antiche di secoli e racconti più recenti fino ad arrivare alla nascita del Parco Nazionale.

Programma:

Giorno 1

h. 09,00 Ritrovo a Bracchio nei pressi del parcheggio e inizio escursioni a piedi.

h. 10,30 Sosta panoramica a Vercio

h. 13.00 Sosta pranzo presso Monte Faiè

h. 16.30 Arrivo a Corte Buè. Preparazione cena e pernottamento nel Rifugio non gestito del Gruppo Escursionisti Valgrande

Giorno 2

h. 08.00 Sveglia e colazione

h. 09.00 Partenza

h. 10.30 Sosta al Ponte di Velina

h. 13.00 Arrivo a Ompio per pausa pranzo

h. 16.30 Rientro a Bracchio

Primo Giorno:

Lunghezza dell'escursione: 9,3 km // Dislivello: ↗1050 m ↘500 m// Tempo di percorrenza a piedi, escluse le soste: 6 ore //

Secondo Giorno:

Lunghezza dell'escursione: 8,9 km // Dislivello andata: ↗600 m ↘1150 m// Tempo di percorrenza a piedi, escluse le soste: 6 ore //

Punti d'interesse: Mulattiere, Eremo di Vercio, Teleferica, Panorama Monte Faiè, Corte Buè gli alpeggi e il rastrellamento, Riserva integrale e wilderness, Fluitazione e Ponte di Velina, Alpe Ompio e il Cai, Cappella di ERFO

Ogni escursione con le Guide Ufficiali ha qualcosa di unico, chiedi alla guida cosa renderà speciale questa giornata!

Per partecipare è necessario prenotarsi su questa pagina con l'apposito modulo cliccando "ISCRIVITI".

E' richiesto un contributo di 100,00 € a persona. L'escursione sarà effettuata con un minimo di 4 partecipanti e fino a un massimo di 8. Per gruppi inferiori ai 4 partecipanti il prezzo complessivo di 400 € sarà suddiviso fra i partecipanti.