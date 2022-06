Escursione con autore alla scoperta degli alpeggi per riscoprire il passato e dare uno sguardo al futuro

Domenica 26 Giugno 2022 dalle 08:30 alle 17:00

Per oltre sette secoli migliaia di alpeggi hanno costellato i monti, plasmando il paesaggio e la cultura degli uomini di montagna.

Questa storia è significativa ed emblematica per tutto il mondo alpino. Se altrove il paesaggio si è trasformato seguendo percorsi diversi, in Val Grande si è cristallizzato nei resti di un mondo che non c'è più perché ha concluso il suo destino storico ma che possiamo trovare lungo il nostro cammino e nelle parole di Crosa Lenz.

Il libro è infatti, risultato di quarant'anni di studi e di cammini per monti e valli, racconta storia e memoria di donne e uomini che in luoghi remoti hanno realizzato il loro destino esistenziale.

Vuole anche confermare i "valori buoni" che quel mondo perduto ci trasmette: la nobiltà della fatica, l'impegno comune per raggiungere una meta, una solidarietà vissuta, l'equilibrio con l'ambiente naturale. Un libro che racconta il passato, ma si interroga sule futuro delle Alpi.

Programma:

Ore 08.30: Ritrovo a Ruspesso (parcheggio al termine della strada asfaltata) e inizio escursione. Si raggiunge il rifugio "Fantoli" del CAI di Pallanza all'alpe Ompio, seguendo una strada sterrata e in parte cementata. Si prosegue sulla cresta del Faiè fino alla Colma di Vercio. Si prosegue fino al "balcone" di Buè, luogo molto panoramico con una veduta spettacolare sulla Riserva Integrale e il Pedum.

Ore 12.30: Arrivo a Corte Buè, pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Ore 13.30: Ritorno su sentiero e mulattiera con giro ad anello, passando da Alpeggio di Scellina e Alpe Basseno

Ore 17:00: Arrivo a Ruspesso

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo con un programma alternativo: ritrovo come da programma, salita al Rifugio Fantoli dove si effettueranno letture e racconti in compagnia dell'autore. Conclusione dell'evento per pranzo (possibilità di pranzo in rifugio previa prenotazione).

Dati Tecnici:

Lunghezza dell'escursione: 10 km

Dislivello: 800 metri

Tempo di percorrenza a piedi andata e ritorno, escluse le soste: 5 ore

Difficoltà: media-alta (Necessita di buon allenamento).

L'escursione verrà effettuata rispettando le norme anti-contagio Covid-19 vigenti

Abbigliamento e attrezzatura:

scarpe o scarponi da trekking con suole in buone condizioni

zaino e giacca impermeabile o k-way

borraccia

abbigliamento da montagna

cappello e occhiali da sole

bastoncini da trekking (facoltativi)

macchina fotografica (facoltativa)

pranzo al sacco

Partecipazione:

La partecipazione all'escursione è gratuita. È obbligatorio prenotare, con almeno 4 giorni di anticipo, esclusivamente da questa pagina e compilare l'apposito modulo cliccando "iscriviti".

L'escursione fa parte del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola" sostenuto dalla Fondazione Cariplo tramite il bando "Per il libro e la Lettura".