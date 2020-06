Rubrica cinematografica a tematica ambientale: La Volpe e la Bambina

Ciao ragazze e ragazzi,

Questa volta è la piccola Carlotta di Bruxelles di 7 anni, amante degli animali e del Parco Naturale Regionale Sirente Velino a consigliarci di vedere un grande classico "La volpe e la bambina" perché "...è bellissimo e ci sono tanti animali e tanta tanta natura!"

Un'amicizia indimenticabile nel documentario favola di Jacquet, girato tra le montagne dell'Ain in Francia e il Parco Nazionale d'Abruzzo. Dopo il laborioso esordio cinematografico con La marcia dei pinguini (premiato con l'Oscar), Luc Jacquet si confronta nuovamente con il documentario per trasformarlo in favola: da uno spunto autobiografico della sua infanzia e dalle parole di una giovane mamma (nella versione italiana con la voce di Ambra Angiolini) prende vita questo incredibile racconto di formazione, dove meraviglia e stupore, semplicità e insidie della natura s'illuminano grazie allo sguardo delle due protagoniste, la volpe e la bambina.

L'autunno fa capolino. E una bambina di dieci anni (Bertille Noël-Bruneau), un po' Heidi un po' Pippi Calzelunghe, passeggia nel bosco che circonda la sua casa. Poco più in là, intenta a cacciare qualche animaletto, una volpe si accorge della nuova presenza. La bimba si avvicina, gli sguardi si sfiorano, la volpe fugge via. Ma basterà far passare l'inverno, e tra di loro nascerà un'amicizia indimenticabile.

Guarda il trailer del film:

https://www.youtube.com/watch?v=D5mxU_7BTRA&feature=emb_rel_pause

Potete vederlo gratis su Fliksmore

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwig0-_hgOHpAhWX53cKHRsnC0oYABAAGgJlZg&sig=AOD64_2l2Smsj_gcywmgTnMqc9PHCDY0VQ&adurl=&q=

In audio film

https://youtu.be/Zv6EiRTqi6E

Buona visione