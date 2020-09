"Il Cacciatore di paesaggi" alla scoperta del Parco Sirente Velino

(Rocca di Mezzo, 15 Set 20) Si sono concluse le riprese per la trasmissione "Il Cacciatore di Paesaggi" de il Kilimingiaro Rai Tre Nazionale.

Ringraziamo il conduttore Fabio Toncelli e tutto lo staff della trasmissione per aver scelto i paesaggi del nostro Parco per una delle prime puntate, che verrà trasmessa ad ottobre e di cui non sveliamo il contenuto.....vi consigliamo di non perderla....

