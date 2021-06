Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Attenzione!!!!!!!!!

(Rocca di Mezzo, 11 Giu 21) I sentieri all'interno della rete dei tracciati escursionistici (non coperti da neve) sono in fase di verifica oltre a quelli chiusi. Oltre a utilizzare tutte le raccomandazioni previste dalle buone norme CAI per chi fa escursioni in montagna si ricorda che:

- IL TRACCIATO IN VERIFICA PRESUPPONE "PRUDENZA NELLE ESCURSIONI ED UN USO ATTENTO DEI DISPOSITIVI PER L'ORIENTAMENTO, PERCHÉ DIVERSI TRATTI DI SENTIERO POTREBBERO PRESENTARE UNA SEGNALETICA CAI INSUFFICIENTE O ESSERE PERCORRIBILI CON DIFFICOLTÀ A CAUSA DI CADUTA DI ALBERI, CRESCITA DELLA VEGETAZIONE, ECC" (tratto dalle raccomandazioni del CAI di Imola).

- CHIUNQUE USUFRUISCE DELLA RETE DEI TRACCIATI LO FA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ.