Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 28 Gen 22) La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno strumento assimilabile ad un percorso di certificazione, che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. L'elemento centrale della CETS è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale.

In particolare gli obiettivi specifici a cui risponde la CETS sono:

− migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d'Europa, soggetti fondamentali del nostro patrimonio, che devono poter essere preservati e tutelati per le presenti e future generazioni;

− migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto delle necessità dell'ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali locali e dei visitatori.

Per aderire alla CETS è necessario che i parchi interessati si muovano in tre direzioni: scegliere un approccio strategico, adottare l'etica del turismo sostenibile, privilegiare il partenariato. In altre parole adottare la CETS vuol dire promuovere concretamente l'approccio dello sviluppo turistico durevole. In particolare:

− consultare e coinvolgere i partner del territorio,

− stabilire degli obiettivi strategici di promozione turistica e di protezione del territorio

− realizzare un programma di azioni precise.

L'adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, come dimostrano le numerose esperienze nazionali e internazionali permette di armonizzare e valorizzare le forze economiche presenti sul territorio e di garantire un'adeguata qualità della vita alla popolazione locale.

VI RICORDIAMO I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Martedì 01 Febbraio ore 15.45 , Rocca di Mezzo, sede del Parco Regionale Sirente Velino, Riunione del tavolo Tecnico.

, Rocca di Mezzo, sede del Parco Regionale Sirente Velino, Riunione del tavolo Tecnico. Mercoledì 02 Febbraio ore 15.45, Secinaro, sede della Comunità Montana Sirentina, Riunione del tavolo tecnico.

NON MANCATE!