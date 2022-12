Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 05 Dic 22) Si terrà martedì 6 dicembre alle ore 10.00, presso il Parlamentino di Villa Lubin – sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) - a Roma, la presentazione del Rapporto ASviS sui Territori 2022. Il documento comprende una rassegna delle esperienze internazionali ed europee di territorializzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda Onu 2030 e lo stato di attuazione della Strategia nazionale, delle Strategie regionali e delle Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile.

Si tratta di uno strumento unico che, attraverso indicatori statistici elementari e compositi, raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 SDGs. Per comprendere l'importanza dei territori, basti pensare che il Sustainable development solutions network (Sdsn) stima che 105 dei 169 Target degli SDGs (62%) non saranno raggiunti senza un coinvolgimento degli enti locali.

Lo studio, che riporta i dati suddivisi per Regione con all'interno quelli relativi a Province e Città metropolitane, dedica inoltre un capitolo alle disuguaglianze territoriali e uno ai rischi naturali e antropici. Infine, i capitoli conclusivi contengono le proposte dell'ASviS e la selezione delle migliori buone pratiche per lo sviluppo sostenibile dei Territori.

All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, rappresentanti degli enti locali, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'Ambiente e la sicurezza energetica.

Le iscrizioni per partecipare in presenza sono chiuse, ma sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sui canali web e social dell'Alleanza oltre che sui siti Ansa, Green&Blue, Ilsole24ore e QuotidianoNazionale e sulla pagina Facebook di Ansa. L'incontro sarà accompagnato dal live tweeting attraverso l'hashtag #RapportoASviSterritori.

Programma

10:00 - 10:10 Presenta e modera

Carlo Fontana, condirettore TGR Rai

10:10 - 10:20 Rivolge un saluto

Tiziano Treu, Presidente del Cnel

10:20 - 10:30 Introduce

Marcella Mallen, Presidente dell'ASviS

10:30 - 11:00 Presentano il Rapporto

Walter Vitali, Urban@it e Co-coordinatore del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11

Manlio Calzaroni, Responsabile dell'Area ricerche di ASviS

Silvia Brini, Ispra e Co-coordinatrice del gruppo di lavoro ASviS sul Goal 11

11:00 - 12:50 I territori e lo sviluppo sostenibile: una sfida per il Paese

Un/a Vicepresidente dell'Anci*

Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Anna Lisa Boni, Assessora ai fondi europei, Pnrr e relazioni internazionali del Comune di Bologna e coordinatrice delle nove città italiane della Missione Ue 100 Climate neutral and smart cities by 2030

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano

Anna Riccardi, Comunità energetica San Giovanni a Teduccio, Napoli

Francesco D'Amore, Presidente del Parco regionale Sirente Velino

Rodolfo Giampieri, Presidente dell'Associazione porti italiani (Assoporti)

Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Sindaco di Gallipoli

Irene Priolo, Vicepresidente e Assessora alla Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico e ambiente della Regione Emilia-Romagna

Ilaria Bramezza, Capo del Dipartimento opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit)

Silvia Grandi, Direttore generale per l'Economia circolare del Ministero dell'Ambiente e la sicurezza energetica (Mase)

Raffaele Fitto*, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr