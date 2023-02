Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 20 Feb 23) Workshop in Romania a Bacau presso l'associazione DOOR 2 OUTDOOR, in compagnia di tutti i partner del progetto, la coop. AMBECO' e l'Ass. ERCI TEAM ONLUS di Avezzano, Centri di Educazione Ambientale della Regione Abruzzo, l'organizzazione INNOVATIVE EDUCATION CENTER per l'Austria, con l'intento di dare i fondamenti metodologici e i contenuti generali delle Linee guida per gli eventi sportivi nelle Aree Verdi Protette finalizzate a rendere più sostenibili gli eventi sportivi svolti all'interno dei Parchi e delle Aree Protette, indagando gli impatti prodotti sull'ambiente, ponendo al centro l'educazione ambientale come strumento di comunicazione della sostenibilità ambientale.

Sono stato giorni intensi ma produttivi, i Partners si sono confrontati su tutti gli approfondimenti tematici e interrelazioni del complesso progetto.

Nel corso del workshop è stata sottoscritta la Carta di progetto, documento ufficiale di avvio del progetto.

Il Team composto da Paola Morga, Andrea Bruni, Silvia Cardarelli e Lucia Amatilli della cooperativa AMBeCO'; Sergio Rozzi di ERCI TEAM, Codrin Cobzaru, Dan Garleanu, Gabi Terzea di DOOR 2OUTDOOR; Pelin Ozturk di Innovative Education Center da Vienna, ha predisposto anche un calendario di eventi sportivi che a breve verrà promulgato nei tre Paesi partner.

Per rimanere aggiornati sulle azioni del progetto è possibile consultare il sito ufficiale http://www.sosparksproject.com

e la pagina Facebook Sustainable sport in the Parks.