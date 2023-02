(Rocca di Mezzo, 21 Feb 23) L'Ente Parco considera lo sport uno degli ambiti educativi e formativi fondamentali per la società civile, ritenendolo una via preferenziale per la diffusione della cultura della sostenibilità.

Al fine di verificare che lo svolgimento delle suddette attività sia compatibile con gli obiettivi dell'Ente (LR42/2011 Art1 co,1 lettera (n) promuovere e gestire servizi e attività turistiche, culturali, sociali, sportive collegate alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura), è stato redatto uno specifico Disciplinare (approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n.3 del 1 marzo 2022) di cui si raccomanda l'attenta consultazione sul sito web del Parco (www.parcosirentevelino.it) al seguente link: http://www.parcosirentevelino.it/pdf/Disciplinare-sport-Parco.pdf

Il disciplinare regola lo svolgimento di manifestazioni e competizioni a carattere sportivo localizzate o itineranti che interessino, in tutto o in parte i territori dei 22 Comuni e ASBUC ricadenti all'interno del Parco Naturale regionale Sirente Velino, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Si ricorda che tutte le manifestazioni e le competizioni sportive di cui all'Art. 2 del Disciplinare sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco e che l'ottenimento della medesima non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni/competizioni, per le quali gli stessi organizzatori si dovranno rivolgere agli Enti preposti nel rispetto della normativa vigente.

Si ricorda inoltre che i suddetti eventi dovranno necessariamente essere dotati di Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) o, se ritenuto sufficiente, di uno Screening di Incidenza.