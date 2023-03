Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 08 Mar 23) Immergiti nei boschi dell'Abruzzo per vivere un'esperienza meravigliosa ed imparare a condurre gruppi di persone in foresta.

Nonostante i buoni propositi stai andando ancora di corsa? Ritmi veloci, impegni stressanti e non ti sembra di avere del tempo per te? E' arrivato il momento per fare un bel respiro, prenderti una pausa per passare dei bellissimi momenti nella faggeta di Valle d'Arano, nel Parco Regionale Sirente Velino.

Faremo una piacevole passeggiata per riscoprire la biodiversità del nostro territorio; rallentando percepiremo meglio i colori, i profumi ed i suoni intorno a noi.

Il bosco al suo interno custodisce tanti tesori inaspettati, uno di questi è "Il segreto originario" l'opera di Land Art di Molby che si rivelerà a noi.

Mangeremo insieme per concludere nel pomeriggio con dei movimenti piacevoli accompagnati dalla musica.

Ovindoli si trova a poco più di un'ora da Roma, puoi venire anche con i mezzi pubblici per scordarti la macchina e rigenerarti completamente.

La partecipazione all'evento formativo è valida per:

· fare la Prova di Accompagnamento Gruppi (POG) per il corso di Istruttore di Forest Bathing Csen;

· ottenere crediti per la formazione in presenza per il corso di Guida Benessere Forestale Csen.

Per informazioni e prenotazioni: Ambeco' Rossella Frozza 3382958546 turismo@ambeco.org

Quali sono i benefici del Forest Bathing?

Sono molti i benefici della pratica corretta del Forest Bathing, oltre ai vantaggi psicologici ed emotivi di un'immersione in natura, la ricerca scientifica sta dimostrando, infatti, l'esistenza di diversi benefici fisiologici che si esplicano sull'apparato respiratorio, cardiovascolare e sul sistema immunitario.

Per ulteriori informazioni:

https://www.forestbathingcsen.it/