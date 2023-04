Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

(Rocca di Mezzo, 17 Apr 23) In occasione dell' Earth Day (Giornata della Terra), la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, si propone la realizzazione di un evento educativo ed informativo per sensibilizzare gli alunni alle problematiche legate alla sostenibilità ambientale.

Il 22 aprile 1970, ispirandosi al principio secondo cui tutte le persone, a prescindere dall'etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra..

I gruppi che singolarmente avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento delle fabbriche e delle centrali elettriche, i rifiuti tossici, i pesticidi, la progressiva desertificazione e l'estinzione della fauna selvatica, improvvisamente compresero di condividere valori comuni. Migliaia di college e università organizzarono proteste contro il degrado ambientale: da allora il 22 aprile prese il nome di Earth Day, la Giornata della Terra.

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco per festeggiare questa giornata coinvolgerà la scuola primaria I.C. TOMMASO DA CELANO nelle due giornate 21 e 28 aprile 2023 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Centro Visita del Camoscio a Rovere.