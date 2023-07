Parco Naturale Regionale Sirente-Velino

Conto alla rovescia per la partenza del primo Treno del Parco Sirente Velino, alla scoperta delle meraviglie della Valle dell'Aterno: "Strumento straordinario per accorciare le distanze tra costa e aree interne".

(Rocca di Mezzo, 07 Lug 23) Tutto pronto per la partenza del primo Treno del Parco Sirente Velino che dalla Costa dei Trabocchi porterà tanti turisti nella Valle dell'Aterno, alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio, senza trascurare l'aspetto sportivo con itinerari anche in ebike. Questa mattina, alla Sala Ipogea di Palazzo dell'Emiciclo, l'ente Parco, con il presidente Francesco D'Amore, la Regione Abruzzo con il vicepresidente Emanuele Imprudente, TUA, con il presidente Gabriele De Angelis e il direttore della Divisione ferroviaria, Enrico Dolfi, e Claudio Colaizzo, del tour operator Pallenium Tourism, hanno illustrato l'iniziativa, firmando la documentazione per l'avvio dei viaggi turistici che ogni 15 giorni porteranno i visitatori dalla costa al Parco Sirente Velino. Da Pagliare di Tione alle Grotte di Stiffe, passando per Acciano e i siti dell'Eremo di San Rocco, l'Oratorio di San Pellegrino noto come la "Cappella Sistina d'Abruzzo", la piazza di Fontecchio e tutte le altre bellezze della zona da visitare grazie a diversi itinerari organizzati.

È un progetto che avevo in mente da circa due anni – ha spiegato il presidente D'Amore – ma era abbastanza articolato da organizzare con RFI; in seguito, però, siamo riusciti a velocizzare le procedure, in quanto anche TUA aveva dei treni nella zona, così ci siamo incontrati con il presidente, che ha risposto subito con entusiasmo all'iniziativa e in due mesi l'abbiamo concretizzata. Poi il tour operator ha fatto la differenza, nel senso che per noi questo treno rappresenta una grande opportunità: questa tratta ferroviaria è stata votata come luogo FAI in Abruzzo e tra due anni festeggia i 150 anni. Come Parco stiamo lavorando intensamente per tutte le infrastrutture, i cammini, piste ciclabili, ma non potevamo escludere una tratta ferroviaria così suggestiva".

"TUA – ha aggiunto il presidente De Angelis – ha raccolto l'idea del presidente del Parco e in poco tempo con il direttore Dolfi siamo riusciti a creare questo viaggio importante, interessante e innovativo che va nell'ottica di implementare l'offerta turistica attraverso un mezzo che piace sempre di più. Abbiamo già avuto riscontri importanti, quindi credo che questo progetto non potrà che crescere".

"È una bellissima iniziativa – ha sottolineato il vicepresidente Imprudente – che la Regione Abruzzo sta sostenendo per unire la costa alle aree interne. Un progetto che inorgoglisce perché rappresenta la voglia di promuovere l'Abruzzo a 360 gradi, con il Parco Sirente Velino che in questi anni ha fatto un bel salto di qualità".

"Tramutare il progetto in un servizio ferroviario effettivo – ha spiegato il direttore Dolfi – comporta difficoltà che siamo riusciti a superare grazie alla nostra esperienza. Io sono di Roma, residente in Abruzzo da due anni, e mi sono innamorato di questa regione, che ha delle zone incantevoli, come quella del Parco. Il treno quando attraversa questi territori regala emozioni e porterà con sé grandi risultati. Abbiamo anche acquistato tre veicoli bellissimi, che richiamano gli ambienti di un piccolo Orient Express, che potranno implementare il servizio".

"Il turismo che promuoviamo – ha concluso Colaizzo – è quello incentrato sulla riscoperta dei luoghi, ma anche sull'utilizzo delle infrastrutture esistenti; dall'esperienza della cosiddetta Transiberiana d'Italia, abbiamo sposato subito l'iniziativa del Parco e TUA. L'esperimento parte domenica con un treno con posti già esauriti, ma siamo pronti per replicarlo. L'ampia scelta degli itinerari disponibili dimostra come il nostro territorio è lì che ci aspetta e noi dobbiamo solo utilizzarlo in maniera responsabile, facendo attenzione al rispetto dei luoghi".