Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Risalendo un mare dal versante

Sabato 1 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 16:00

La zona che ospita i bacini di Suviana e Brasimone è costituita dal fondale di antichi mari. Durante questa escursione la attraverseremo e potremo ammirare entrambi i laghi simbolo del parco. Fiancheggeremo Monte di Stagno camminando sul fondo del mare, lungo una scalinata costituita da successioni stratigrafiche di torbiditi. Antiche carbonaie, cascine abbandonate e castagni secolari, ci permetteranno di vivere un'esperienza a contatto con il passato, da quello prossimo al più remoto.

Ritrovo: ore 9.30 presso località La Guardata, nello spiazzo all'esterno del ristorante Gabana (via Bacino del Brasimone 82b, Camugnano – BO).

Termine previsto per le ore 16.00.

Difficoltà: EE – Lunghezza: 11 km – Dislivello: 700 m – Cammino effettivo: 5 ore circa.

Note: portare acqua e pranzo al sacco, scarponi da trekking e giacca antipioggia. Fortemente consigliate le bacchette da passeggio.

Costo: 15 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Lorenzo – 348 5522929; escursionismo@coopmadreselva.it

Per adeguarci alle linee guida ministeriali e alla sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Sarà necessaria la sottoscrizione dell' autodichiarazione e il rispetto delle regole

Camugnano 40032 Italy Luogo: Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Comune: Camugnano (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna

Organizzatore: Ente Parchi Emilia Orientale

Info Email: escursionismo@coopmadreselva.it Info Line: 348 5522929 BolognaEnte Parchi Emilia Orientale

Tag: escursioni