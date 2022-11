Spettacolo per bambini e famiglie

Domenica 4 Dicembre 2022 dalle 16:30 alle 18:00

Meraki.Teatro

IL VOLO

di e con Simona Gambaro | regia Antonio Tancredi | scene e costumi Francesca Marsella e Simona Gambaro

La signora Ida, con il suo carico di borse, aspetta il bus. Ma il bus non arriva. Arriva la notte, invece. Ida si fa stretta nel suo bozzolo di coperte, per dormire. Ha un po' di paura, di dormire. Della notte. Di cosa non sa. Ma al mattino... sarà un giorno davvero nuovo, una bellissima sorpresa.

dai 4 anni

Gli spettacoli si terranno nel teatro della Corte di Giarola, la capienza è limitata e la prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: € 8 intero e € 6 ridotto

Informazioni e prenotazioni:

info@associazioneuot.it

tel. e whatsapp: 346 6716151

Il teatro si trova in Strada Giarola, 8 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.