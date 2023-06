Passeggiata in paese per osservare i rondoni

Venerdì 9 Giugno 2023 dalle 19:30 alle 20:30

I Parchi del Ducato in collaborazione con i Comuni di Collecchio e di Fornovo Taro organizzano due serate per scoprire questi uccelli in occasione della Giornata Mondiale dei Rondoni.

Camminare per le vie del centro accompagnati dai voli dei rondoni.

Un approccio rilassante alla natura che vive assieme a noi nelle nostre case, per sensibilizzare i cittadini all'importanza della conservazione dei Rondoni: l'osservazione degli esemplari in volo nei centri delle città e nel cuore dei paesi, associando all'armonia del volo la bellezza di borghi e monumenti!

I Rondoni passano la maggior parte del loro tempo in aria, per cacciare, accoppiarsi e a volte anche…dormire. Il battito di ali è velocissimo, così sono abili in picchiate e virate e il volo risulta spettacolare e acrobatico. Sono migratori di lunghe distanze, passano gran parte dell'anno in Africa e tornano in Europa solo pochi mesi per riprodursi. Si osservano soprattutto in città e paesi, perché prediligono centri storici ricchi di cavità; possono nidificare nelle buche pontaie, sotto i coppi, anche nei cassoni delle tapparelle e purtroppo sono spesso "sfrattati" dai nidi a causa di lavori di ristrutturazione poco sensibili alle loro necessità.

Ma ora possiamo fare qualcosa di positivo, perché da alcuni anni sono state sperimentate le buone pratiche edilizie per poter convivere pacificamente con questi "insetticidi "volanti. Non dimentichiamoci infatti che un rondone mangia migliaia di zanzare e mosche durante una stagione riproduttiva e contribuisce "gratis" a migliorare la nostra qualità di vita!

Passeggiata serale nel centro e nelle strade del paese, in compagnia di Renato Carini, esperto del Settore Conservazione dei Parchi del Ducato.

Iniziativa gratuita promossa dai Parchi del Ducato e dai Comuni di Collecchio e Fornovo di Taro.

Il primo appuntamento è venerdì 09 giugno 2023 dalle 19.30 alle 20.30 con ritrovo davanti al Municipio di Collecchio in Viale Libertà, 3.

Il secondo appuntamento è venerdì 16 giugno 2023 dalle ore 19.30 alle 20.30 con ritrovo davanti al Municipio di Fornovo Taro in Piazza Libertà, 11.

Osserveremo i Rondoni in volo, ascolteremo i canti e scopriremo come conservarli con semplici accorgimenti ai nostri edifici e molte curiosità sulle specie presenti nella nostra zona.

Per informazioni: Parchi del Ducato mail: info@parchiemiliaoccidentale.it - 0521/802688

Si consiglia di portare un binocolo.