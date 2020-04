Proprietà e benefici delle erbe

Mercoledì 22 Aprile 2020

- ore 20.30

Incontro con la Dott.ssa Agnese Marani, delle G.E.V., per scoprire i benefici e le proprietà delle erbe spontanee. In collaborazione con le G.E.V.

Per info e prenotazioni: Centro Visita La Casa del fiume 3287414401