Parco Naturale Regionale del Beigua

Disegniamo la natura

Junior Geoparker

Sabato 25 Gennaio 2020

La natura, con forme curiose e colori attraenti, riesce sempre a stimolare la fantasia dei bambini, che sanno trasformare in piccole opere d'arte le immagini che catturano la loro attenzione. Allora mettiamoci in marcia, piccoli Geoparker, e seguiamo la Guida nella Foresta della Deiva: raccoglieremo foglie, pigne, rametti e tutto il materiale naturale che ci servirà per ispirare i nostri disegni. E come sempre, a fine giornata, una bella merenda ripagherà il nostro impegno.

Ritrovo : ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello

: ore 14:30 presso Casa del Parco, ingresso Foresta Deiva, Sassello Durata iniziativa : fino alle ore 17:30

: fino alle ore 17:30 Costo laboratorio: € 10,00(compresa la merenda presso Beigua Docks)

Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle ore 18, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)

Sassello 17046 Italy Luogo: Casa del Parco

Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria

Info Line: 393 9896251

Altre info su:Tag: bambini