Parco Naturale Regionale del Beigua

Natale al profumo di bosco

Junior Geoparker

Sabato 18 Dicembre 2021

Sta arrivando il Natale, Junior Geoparker siete pronti? Seguiremo la Guida per una breve escursione nella Foresta della Deiva seguita da un laboratorio creativo per realizzare magiche decorazioni natalizie con i frutti della natura. Facciamoci ispirare da pigne, ghiande, rametti, foglie, bacche per realizzare regali unici e dal profumo di bosco!

Attività per bambini dai 6 agli 11 anni.

Ritrovo: ore 9:30 presso Casa del Parco, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 12:30

Costo attività: € 6,00

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12 clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

Sassello 17046 Italy Luogo: Casa del Parco

Comune: Sassello (SV)

Provincia: Savona Regione: Liguria



Altre info su:Tag: bambini