Mercatini, attività e iniziative

Giovedì 8 Dicembre 2022

L'8 Dicembre torna, come ogni anno, la tradizionale Festa della Spongata di Corniglio.......a Corniglio (PR).

I produttori saranno presenti nel mercatino in Piazza per far degustare il dolce tipico della tradizione natalizia ancora oggi prodotto dalle famiglie del territorio, ognuna custode della propria riceta.

Iniziative e laboratori arricchiranno la giornata.

A breve sarà disponibile il programma dettagliato.

Corniglio Gastronomico è organizzato dal Comune di Corniglio, con il contributo e la collaborazione dei Parchi del Ducato e del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e realizzato con la collaborazione di Cooperativa Cento Laghi.