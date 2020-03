Sospensione dello svolgimento delle prestazioni ecologiche nei sub-comprensori ricadenti in provincia di Ferrara e Ravenna - Stagione venatoria 2019/2020

(Comacchio, 11 Mar 20)

Vista la situazione critica determinata dal Coronavirus, ed in ottemperanza alle ordinanze di tutela pubblica emesse, con la presente si comunica la sospensione dello svolgimento delle c.d. "prestazioni ecologiche" (requisito necessario per ottenere tesserino speciale per l'accesso a fini venatori alle aree contigue nella stagione venatoria 2020/2021) per tutto il mese di marzo, che si sarebbero dovute effettuare nei Sub-Comprensori ricadenti in provincia di Ferrara e Ravenna.

Ogni decisione in merito all'eventuale recupero delle giornate non effettuate è quindi rimandata, in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione sanitaria.