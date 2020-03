La sostenibilità, ogni giorno! - Ciclo di webinar gratuiti

Quattro seminari online su “La sostenibilità, ogni giorno !”, che affrontano temi e suggeriscono buone pratiche utili a tutelare l’ambiente del Delta del Po e, in generale, della Terra

(Comacchio, 20 Mar 20) In questo momento delicato per l'Italia, in cui tutti siamo tenuti a ridurre gli spostamenti allo stretto necessario, è importante – soprattutto per gli Enti Pubblici – non sospendere la propria missione e cercare di proseguire le normali attività sfruttando le tecnologie che consentono di lavorare "a distanza".

È per questo che il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna, nell'ambito delle attività connesse al riconoscimento del Delta del Po a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, propone un ciclo di 4 webinar gratuiti sul tema "La sostenibilità, ogni giorno!": seminari on-line che, in modo semplice e chiaro, affrontano aspetti e suggeriscono buone pratiche utili a tutelare l'ambiente del Delta del Po e più in generale del Pianeta Terra.

1. Conoscere i marchi ecologici per una spesa responsabile

Martedì 31 Marzo ore 16.00

2. Le buone abitudini nella vita di tutti i giorni per contrastare i cambiamenti climatici

Giovedì 2 Aprile ore 16.00

3. Come organizzare un evento sostenibile (dalla festa di compleanno al convegno)

Martedì 7 Aprile ore 16.00

4. Lotta allo spreco alimentare (soluzioni e consigli)

Giovedì 9 Aprile ore 16.00

La partecipazione ai webinar è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione.

La durata di ciascun webinar è di circa 45/60 minuti, a seconda delle domande che verranno poste ai relatori.

Che cosa è un webinar

Un webinar è un seminario al quale si assiste a distanza, collegandosi ad una piattaforma web tramite un link appositamente fornito al partecipante via email. Il webinar è tenuto da uno o più relatori che si avvalgono anche di slide e filmati. Durante il webinar i partecipanti possono porre domande tramite un'apposita chat, alle quali i relatori rispondono in tempo reale o al termine del loro intervento.

I webinar "La sostenibilità, ogni giorno!" sono rivolto a tutti

Il taglio dei seminari sarà infatti semplice, seppur preciso ed accurato, e comprensibile anche ai non esperti del settore. Il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna ne suggerisce la fruizione ai residenti sul proprio territorio ed in particolare ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Partecipare è semplice

La partecipazione è semplice, basta possedere un pc, un tablet o uno smartphone connessi alla rete dati e dotati di altoparlanti (non è necessario che siano dotati di una webcam).

Per seguire uno o più webinar è necessario prenotare la propria partecipazione – entro le ore 12 del giorno in cui si svolge il webinar – mediante questo modulo (i posti disponibili per ogni webinar sono limitati).

Il giorno del webinar al quale ci si è iscritti, tra le 14 e le 15, si riceverà una e-mail con il link alla piattaforma su cui si svolgerà il webinar. L'utente dovrà quindi cliccare sul link qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio del webinar, accedere alla piattaforma inserendo nuovamente nome, cognome ed un indirizzo email e sarà quindi poi possibile accedere al webinar.

—

Tutti i webinar verranno integralmente video-registrati e resi successivamente disponibili sul canale YouTube Biosfera Delta del Po.