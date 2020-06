Giornata Mondiale dell’Ambiente – Sito Internet

Oggi 5 Giugno è la 48° Giornata Mondiale dell'Ambiente (World Environment Day o WED).

(Comacchio, 05 Giu 20) Questa giornata è stata istituita nel 1972 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'intento di celebrare l'ambiente in ogni sua componente e quest'anno è stata ospitata in Colombia con il titolo "Time for Nature"- E' il momento per la Natura, è possibile seguire gli eventi organizzati all'indirizzo https://www.worldenvironmentday.global/.

Anche ISPRA celebra l'evento con una diretta web https://www.isprambiente.gov.it/it/events/5-giugno-2020-giornata-mondiale-dellambiente

Ma perché proprio questo titolo?

Perché il tempo sta scadendo, ed è arrivato il momento in cui l'Uomo capisca l'importanza della Natura e che è necessario prendersene cura. Ogni attività umana infatti dipende da essa: il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, tutto viene dalla natura. E se l'Uomo vuole vivere deve prendersi cura della Natura.

"L'uomo appartiene alla terra. La terra non appartiene all'uomo" Grande Capo Indiano Siattle, 1853

Allo stato attuale, per mano dell'uomo, più di un milione di specie viventi è minacciato di estinzione, con 160 specie dichiarate estinte nell'ultimo decennio, senza contare i moltissimi ecosistemi distrutti, degradati e frammentati.

Vorremmo quindi cogliere l'occasione per condannare chiunque deliberatamente aiuti questo bilancio negativo, ed in particolare, tra gli ultimi eventi che ci riguardano da vicino, l'incendio delle aree boscate di Mesola e delle Dune di Massenzatica.