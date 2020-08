Manifestazione di interesse - Amici del Parco

Rivolta a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e a volontari individuali per l'iscrizione all'albo degli Amici del Parco Delta del Po - Emilia Romagna

(Comacchio, 12 Ago 20) La manifestazione di interesse è rivolta a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e a volontari individuali per l'iscrizione all'albo degli Amici del Parco Delta del Po - Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 24 del 23 dicembre 2011, titolo III articolo 27

La creazione dell'albo è volta a costituire un gruppo di volontariato e collaborazione con l'ente Parco. Questo gruppo verrà coinvolto nelle attività riguardanti la promozione e la salvaguardia dell'ambiente.

Secondo la L.R. 24/2011 infatti presso ogni Area Protetta è costituito l'"Albo degli Amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'Area Protetta.

Chiunque può effettuare l'iscrizione presso l'albo: associazioni di volontariato oppure cittadini maggiorenni o minorenni sotto la responsabilità dei genitori/tutori. l'Amico del Parco è tenuto a partecipare alle attività con impegno, correttezza, senso di responsabilità civica e spirito di collaborazione; non saranno ammessi soggetti condannati per reati o che abbiano procedimenti penali in corso.



Ogni membro dell'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così quantificabile:

ai volontari individuali: si richiede almeno una giornata ogni anno di attività, da svolgere secondo le modalità previste in sede di iscrizione (modulo iscrizione individuale - modulo iscrizione individuale minorenne);

alle Associazioni: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un delegato ad almeno uno degli incontri organizzati annualmente dall'Ente di Gestione per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività degli "Amici del Parco Delta del Po" (modulo di iscrizione associazione).

Per le attività organizzate dall'Ente, gli iscritti saranno coperti da un'assicurazione.



ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette del parco

Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori

Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori

Partecipazione a eventi promozionali del Parco

Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica ambientale

PROPOSTA DI REGOLAMENTO



COME ISCRIVERSI

Compilare il modulo di iscrizione allegato e l'informativa sulla privacy (modulo privacy) , a seconda se si tratti di associazione, cittadino maggiorenne o cittadino minorenne. I documenti si trovano in allegato al presente avviso. Il modulo è da inviare al coordinatore del progetto tramite email a: francescogoggi@parcodeltapo.it. Si chiede di inviare la domanda di iscrizione entro il 10 settembre 2020.

L'ente responsabile della procedura è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po C.so Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - telefono +39 0533 314003 - PEC: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it. Coordinatore del progetto: Francesco Goggi - francescogoggi@parcodeltapo.it tel: +39 3480130261

Scadenza 10/09/2020