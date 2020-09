Change We Care: a Goro l'incontro partecipativo sui cambiamenti climatici

(Comacchio, 21 Set 20) Il primo incontro del percorso partecipativo del progetto CHANGE WE CARE dedicato ai cambiamenti climatici - di cui l'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po è partner - si svolgerà martedì 29 settembre 2020 dalle ore 15.00 alle 17.00 nella sede del Comune di Goro (Piazza Dante Alighieri, 19 - Goro).



I cambiamenti climatici interessano tutte le regioni del mondo e così anche il Delta del Po. Il progetto di coesione territoriale intitolato CHANGE WE CARE "Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Adriatic Response" è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Croazia. Tra i partner di questo progetto si annoverano oltre all'Ente Parco anche la Regione Emilia – Romagna, l'ISPRA e CNR ISMAR di Venezia (ente capofila del progetto). L'obiettivo di questo progetto è promuovere la conoscenza ed il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici su ambienti di transizione e costieri dell'area Adriatica, con lo scopo di riuscire a pianificare le necessarie misure di mitigazione e adattamento. Tra i 5 siti pilota del progetto, il sito scelto per l'attuazione del progetto nel Delta del Po è la delicata area della Sacca di Goro.

Nell'ambito di tale azione di coinvolgimento della comunità e dei principali portatori d'interesse si svolgerà un processo partecipativo composto da 3 appuntamenti. Tali momenti avranno lo scopo, innanzitutto, di informare i portatori di interesse locali sugli effetti locali dei cambiamenti climatici e sulle possibili azioni di contrasto, mitigazione e resilienza. I momenti di discussione del processo partecipativo avranno il fine di coinvolgere particolarmente i portatori di interesse nell'individuazione delle criticità prevalenti nella Sacca di Goro connesse ai cambiamenti climatici e degli obiettivi prioritari da perseguire nonché di condividere con loro la definizione di azioni concrete (progetti) per contrastare e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici a livello locale e globale. Infatti, l'appuntamento del 29 settembre 2020 (ore 15:00) a Goro sarà il primo!

Saranno 4 i gruppi di discussione composti principalmente da tipologie di portatori di interesse tra a) molluschicoltori e pescatori b) operatori turistici c) Istituzioni scolastiche, giovani e associazioni d) Enti Pubblici ed agenzie competenti.



Come partecipare all'incontro del 29 settembre?

Viste le normative vigenti in merito al contenimento dell'epidemia da COVID-19, per partecipare all'evento è obbligatorio iscriversi attraverso un semplice modulo online raggiungibile a questo link: https://forms.gle/e2xrSJiw5PfYkjNv6



La forza del progetto CHANGE WE CARE, che usa anche lo slogan "Climate change: yes, we care!" (Cambiamento climatico: sì, ci teniamo!") è legata, oltre che all'aggiornamento delle basi conoscitive sullo stato di fatto e sui cambiamenti attesi nell'Adriatico, al confronto e all'arricchimento con i portatori d'interesse e le comunità locali, attraverso i percorsi partecipativi, per individuare le azioni che potranno essere co-progettate e incluse nei piani di adattamento delle aree pilota e che potranno essere trasferite anche ad altre realtà.



Per avere maggiori informazioni sulla partecipazione è possibile scrivere ad annagavioli@parcodeltapo.it o chiamare il numero di tel. 0533/314003.



Link:

Per maggiori dettagli sul progetto può consultare il sito: www.italy-croatia.eu/web/changewecare

Maggiori informazioni sul progetto sul sito dell'Ente: www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=50

Brochure del progetto: www.italy-croatia.eu/documents/279156/0/CWC+leaflet_final_ita.pdf/174f855a-54ce-94c6-c8e1-40a3b6a387da?t=1563971651980