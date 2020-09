Alla scoperta della Salina di Comacchio

Il programma di ottobre con tantissimi appuntamenti

(Comacchio, 24 Set 20) ALLA SCOPERTA DELLA SALINA DI COMACCHIOEscursione in bicicletta Sabato 3 ottobre 2020Un percorso semplice, di circa 5 chilometri, alla scoperta di uno scrigno di storia, tradizione e biodiversità. L'escursione ha una durata di circa 2 ore e mezza, con numerose tappe, tra fenicotteri e avocette, sosta alla Torre Rossa, di epoca rinascimentale avvolti da una natura che incanta.Giorni e orari delle partenze: sabato alle ore 10:00Massimo 20 persone per tour.Durata: 2 ore e 30Prezzo: € 8,00 intero; € 6,00 ridotto (bambini dai 5 ai 13 anni)Prenotazione obbligatoriaPer info e prenotazioni: email. info@salinadicomacchio.i t- tel. +39 345 3080049Lunedì - giovedì 9:00 – 17:00



IN TRENINO NELLA SALINA DI COMACCHIOEscursione in treninoSabato 10 ottobre 2020Un percorso semplice, di circa 5 chilometri, alla scoperta di uno scrigno di storia, tradizione e biodiversità. L'escursione ha una durata di circa 1 ora e mezza, con alcune tappe, tra fenicotteri e avocette, sosta alla Torre Rossa, di epoca rinascimentale avvolti da una natura che incanta.Giorni e orari delle partenze: sabato alle ore 15:00Durata: 1 ora e 30Prezzo: € 8,00 intero; € 6,00 ridotto (bambini dai 5 ai 13 anni)Prenotazione obbligatoriaPer info e prenotazioni: email. info@salinadicomacchio.i t- tel. +39 345 3080049Lunedì - giovedì 9:00 – 17:00



