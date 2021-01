Le videolezioni sul Delta del Po per le scuole primarie

(Comacchio, 08 Gen 21) Il Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ha realizzato un ciclo di videolezioni per le scuole primarie sui valori naturalistici e culturali per cui il Delta del Po è stato riconosciuto dall'UNESCO Riserva della Biosfera nell'ambito del programma MAB (Man and Biosphere).

Il ciclo di videolezioni è composto da tre video, della durata di circa mezz'ora, che presentano nella prima il territorio del Delta del Po e il riconoscimento UNESCO ricevuto, per passare poi a raccontare la biodiversità che contraddistingue il Delta del Po e le attività antropiche che vi si svolgono.

La prima videolezione è dedicata al fiume Po e al suo Delta. Questa prima videolezione presenta il fiume Po, dalla sua sorgete sul Monviso fino alla sua foce nel Mar Adriatico, con alcuni elementi che verranno poi approfonditi nella seconda e terza videolezione. Inoltre, si parlerà anche di questo importante riconoscimento ricevuto dal Programma MAB UNESCO come Riserva della Biosfera.(https://youtu.be/crD14qyUwc8).

La seconda videolezione tratta il tema della biodiversità nel Delta del Po. In questa videolezione si introducono concetti come biosfera, ecosistema e biodiversità andandoli poi a declinare a livello di Delta del Po, presentando alcuni degli ecosistemi che caratterizzano questo territorio e degli animali che vi vivono (https://youtu.be/Yufu-H_97sE).

La terza, infine, affronta il tema delle attività dell'uomo nel Delta del Po. Infatti, riprendendo l'idea di uomo-natura, in quest'ultima videolezione si parlerà di agricoltura e pesca, due attività che l'uomo ha da sempre svolto in questo territorio e che in alcuni casi sono diventate vere e proprie tradizioni, dal riso alla pesca dell'anguilla. Si concluderà poi parlando di turismo sostenibile, una attività che si sta sempre più diffondendo sul territorio di Biosfera Delta Po e che sottolinea ancora una volta l'importanza del collegamento tra uomo e natura. (https://youtu.be/9o1n9bRPpkk).