Il video della liberazione in mare delle anguille delle Valli di Comacchio

Le immagini più suggestive dell'evento

(Parco Delta Po, 13 Gen 21) Lo scorso 23 dicembre, presso il Canale Logonovo di Lido degli Estensi, il Parco, per il quarto anno consecutivo, ha liberato in mare 6 q.li anguille delle Valli di Comacchio.

L'iniziativa rientra tra le azioni sperimentali volte a conservare la specie e a ricostituire lo stock di anguilla europea presente nelle Valli di Comacchio, territorio che rientra nella Biosfera Delta Po riconosciuta dall'UNESCO, ed è in linea con le direttive europee e con il Piano di gestione nazionale azione che da questo anno entra nel progetto LIFE EEL Urgent measures in the Eastern Mediterranean for long term conservation of endangered European eel volti a salvaguardare e a sfruttare in modo sostenibile la specie europea denominata "Anguilla anguilla", dal 2013 inserita nelle nella lista rossa della IUCN, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, nella categoria "Pericolo Critico".

Le anguille liberate hanno iniziato così il lungo viaggio verso il Mar dei Sargassi, tra le isole Bermuda e le Antille, dove periranno dopo la deposizione delle uova. Da lì le nuove generazioni di anguille che nasceranno, all'inizio piccole larve opalescenti nate dalle uova poi anguille "cieche" senza colore, ripartiranno per il viaggio a ritroso lungo migliaia di chilometri con meta proprio le Valli di Comacchio, dove completeranno la loro crescita assumendo il tipico colore nero e argentato.

L'anguilla delle Valli di Comacchio, secondo studi dal 2010 ad oggi, ha la più alta qualità riproduttiva d'Italia e d'Europa, e la sua diffusione nonché il recente incremento delle quantità presenti nelle Valli sono state favorite proprio da azioni combinate messe in campo da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in cui rientrano ad esempio il cambiamento della gestione idraulica del comprensorio vallivo e la sperimentazione della liberazione a fini riproduttivi con cadenza annuale.

Prendersi cura di questa specie permette un triplice risultato: salvaguardare l'anguilla in quanto specie animale, tutelare l'ambiente che l'ha sempre ospitata e contemporaneamente favorire la conservazione di un'attività economica sostenibile della Biosfera del Po: la pesca, lavorazione e conservazione dell'anguilla, espressione dell'eccellenza gastronomica locale e di una tradizione che merita di essere custodita.

Il video realizzato da Milko Marchetti testimonia la bella riuscita dell'evento. GUARDALO QUI