Nuove procedure e semplificazioni per l'emissione dei nulla osta nel Parco

Incontro con i Tecnici - aperte le iscrizioni

(Comacchio, 21 Mag 21) La Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato la variante al regolamento per l'emissione dei nulla osta proposta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, tale variante comporterà ulteriori semplificazioni relative alla procedura di rilascio di nulla osta in funzione delle diverse fattispecie di interventi, opere e attività proposte.

Il Parco organizza per martedì 25 maggio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 un incontro on-line dedicato a tecnici liberi professionisti operanti nell'area del Parco Regionale per illustrare i contenuti della variante e le nuove modalità procedurali.

Per ricevere l'e-mail con il collegamento alla piattaforma dedicata all'incontro, è necessario effettuare la registrazione al seguente link: https://forms.gle/ycThN2EhqnDQoPee9

Si chiede gentilmente di effettuare l'iscrizione entro lunedì 24 maggio alle ore 13.00.