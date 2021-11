La Riserva della Biosfera Delta del Po: dal Piano d'Azione al Branding

Ciclo di webinar per ripercorrere la storia della Riserva della Biosfera Delta del Po e i prossimi passi, nel corso del 50° anniversario del Programma MAB UNESCO

(Comacchio, 12 Nov 21) Giovedì 18 novembre 17.00 - 18.00

Cos'è e cosa fa la Riserva della Biosfera Delta Po

Presentazione del riconoscimento MAB UNESCO del Delta del Po. Illustrazione dei progetti e delle attività che, nel versante emiliano, sono state realizzate e sono in corso

Giovedì 25 novembre 17.00 - 18.00

Il Piano d'Azione in corso di definizione

Presentazione del Piano d'Azione in corso di definizione e di come tutti gli stakeholder del territorio possono contribuire a costruirne la banca progetti.

Lunedì 6 dicembre 17.00 - 18.00

Essere "Sostenitore della Biosfera Delta Po"

Presentazione delle modalità con cui imprese e organizzazioni del territorio possono chiedere il brand della Riserva della Biosfera e le opportunità connesse.

La partecipazione ai webinar è gratuita, ma è necessario iscriversi attraverso il seguente link: https://bit.ly/3vN99AD