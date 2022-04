“Lupo e grandi carnivori alla conquista della Pianura Padana” è il titolo del convegno nazionale 2022 del Gruppo Grandi Carnivori del Club alpino italiano, che si terrà sabato 23 aprile ad Argenta

(Argenta, 21 Apr 22) "Lupo e grandi carnivori alla conquista della Pianura Padana" è il titolo del convegno nazionale 2022 del Gruppo Grandi Carnivori del Club alpino italiano, che si terrà sabato 23 aprile nella località della pianura ferrarese. Focus sulla recente e rapida espansione del lupo e di altri predatori verso le zone più antropizzate del territorio

Le cause di questi spostamenti sono legate essenzialmente al fatto che in diverse zone montane il lupo ha raggiunto una densità ottimale in rapporto alla disponibilità alimentare. La conseguenza è che gli esemplari in dispersione (ovvero singoli lupi non appartenenti ai branchi) si dirigono in basso, seguendo i corridoi ecologici e le scie olfattive delle prede.

Il Gruppo Grandi Carnivori del Club alpino italiano ritiene necessario approfondire e conoscere questa recente e rapida espansione del lupo verso la Pianura Padana e gli ambienti più antropizzati, focalizzandosi in particolare sulla realtà del branco che dal 2019 si è insediato nell'oasi di Campotto, all'interno del territorio comunale di Argenta (FE).

Per questi motivi il convegno nazionale 2022 del Gruppo, intitolato "Lupo e grandi carnivori alla conquista della Pianura Padana", si terrà proprio ad Argenta (FE) sabato 23 aprile, aperto al pubblico. I lavori si terranno al Teatro dei Fluttuanti (via Pace, 1), a partire dalle 9. Il giorno successivo è prevista un'escursione nelle Valli di Campotto.

Durante i lavori sarà analizzata l'evoluzione delle varie specie di predatori in Italia, dunque non solo del lupo, attraverso la presentazione di nuovi studi e prospettive. Con la scelta di Argenta e della pianura ferrarese, il Gruppo Grandi Carnivori del Cai intende attingere da un territorio ricco di storia, cultura e natura, che ha dovuto mettersi in gioco con l'arrivo, forse inaspettato, di un animale dal forte impatto come il lupo.

Per il Gruppo Grandi Carnivori l'esperienza di Argenta è in grado di offrire l'occasione per percorrere con maggior consapevolezza la non semplice strada verso uno stabile equilibrio tra uomo, attività antropiche e natura. L'obiettivo finale è far crescere una posizione equilibrata, matura, informata, aperta al confronto e non ideologica su temi estremamente divisivi e delicati.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Argenta e dall'Ente Parco del Delta del Po, è aperta al pubblico nella giornata del sabato e offre opportunità di dibattito e di confronto con i portatori di interesse del territorio volti anche all'individuazione di eventuali problemi nuovi per queste zone di pianura ma rispetto ai quali sono già state sperimentate altrove soluzioni virtuose che possono essere di aiuto.



Info e iscrizioni:

https://www.loscarpone.cai.it/lupi-pianura-cai-ne-parla-argenta/



https://www.comune.argenta.fe.it/files/allegati/ConvegnoArgenta_note-informative-esecutivo.pdf

Programma

SABATO 23 APRILE 2022

• 8.30 arrivo e registrazione dei soci CAI iscritti e degli altri partecipanti

• 9.00-9.30 saluti e presentazione del convegno

• 9.30-10.10 il monitoraggio nazionale del lupo: impostazione e primi risultati. ISPRA

• 10.20-11.00 la situazione attuale di orso bruno, lince e sciacallo dorato in Italia. dott. Enrico Ferraro -CAI GGC

• 11.00-11.20 pausa caffè

• 11.30- 12.10 nuove tecnologie per la prevenzione e la dissuasione del lupo, riflessioni e dati raccolti nel progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto. dott. Duccio Berzi libero professionista- Università degli studi di Sassari.

• 12.20-13.00 il lupo in Pianura Padana, situazione generale ed evoluzione. dott. Luigi Molinari - WAC

• 13.00-14.30 pausa pranzo • 14.30-15.00 il lupo e lo sciacallo dorato nel territorio del Parco del Delta del PO. dott. Massimiliano Costa -Direttore Parco Delta del Po

• 15.10-15.40 Risorse trofiche del lupo in Pianura Padana. Analisi e ricerche dott.sa Francesca Caniati

• 15.50-16.20 lupo, il caso Argenta, storia, evoluzione, dati, osservazioni, riflessioni e prospettive. Danilo e Sergio Stignani

• 16.30-17.10 testimonianze da parte di portatori d'interesse locale

• 17.20-17.30 conclusioni

DOMENICA 24 APRILE 2022

Escursione naturalistica nelle Valli di Campotto aperta solo ai soci CAI, prenotazione all'atto della compilazione del modulo apposito. Massimo 60 partecipanti, costo visita € 4 da saldare in loco.